Foto: Design Pics Inc. / Con Tanasiuk

In Schoten is een 22-jarige kinderverzorgster gearresteerd. Ze wordt verdacht van zware kindermishandeling in enkele Antwerpse crèches.

Het waren de ouders van een kindje die aan de alarmbel trokken toen ze een blauwe plek op de kaak van hun dochtertje opmerkten. De bewakingsbeelden van de crèche waarin ze werkte werden erbij gehaald, en daarop was te zien hoe de vrouw erg handhandig omgaat met enkele erg jonge kinderen.

De politie werd meteen verwittigd. De 22-jarige vrouw werd opgepakt. De onderzoeksrechter heeft haar intussen vrijgelaten onder voorwaarden.