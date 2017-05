Auto rijdt in op groep fietsers in Kasterlee

In Kasterlee is maandagmiddag een wagen ingereden op een groep fietsers. Volgens de politie is er sprake van zeker twee doden.

In Kasterlee in de Antwerpse Kempen is maandagmiddag een auto met een Nederlandse kentekenplaat ingereden op een groep fietsers, die op de Turnhoutsebaan (N19) de weg wilden oversteken. Dat meldt de lokale politie van de regio Turnhout. Twee fietsers overleden ter plaatse, twee anderen zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Voorlopig is de precieze oorzaak van het ongeval onduidelijk.

Verkeershinder

De gemeente Kasterlee vraagt aan automobilisten om de omgeving van het ongeval te vermijden. De weg is volledig afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid en de hinder zal 'van lange duur zijn', aldus de politie regio Turnhout.

Verkeer vanuit Turnhout naar Kasterlee of Geel wordt momenteel gevraagd om te rijden via Retie (E34).

Door een zwaar verkeersongeval op de Turnhoutsebaan in #Kasterlee wordt de weg er volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. — PolitieRegioTurnhout (@PZRegioTurnhout) May 15, 2017