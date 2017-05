Vrachtwagen verliest lading steenkool op Antwerpse ring

In Antwerpen is maandagmiddag de Liefkenshoektunnel richting Gent voor de tweede keer op één dag tolvrij gemaakt omwille van een ongeval op de Antwerpse ring. Na het ongeval even voorbij de Craeybeckxtunnel van maandagochtend, heeft een vrachtwagen ‘s middags een lading steenkool verloren op de Antwerpse ring richting Gent ter hoogte van Berchem. Twee rijstroken zijn er dicht en de files groeien snel aan.

Na het ongeval van maandagochtend moest de Liefkenshoektunnel al van 5 uur tot 10 uur tolvrij worden gemaakt om de Antwerpse ring te ontlasten en omstreeks 13.30 uur zit het verkeer opnieuw muurvast vanaf Kleine Bareel.

‘Je kan de omgeving momenteel beter vermijden’, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. ‘Het is sinds maandagochtend eigenlijk het ene incident na het andere geweest in Antwerpen en het einde van de ellende is nog niet in zicht.’

Vanaf Kleine Bareel en van op de E313 in Ranst was het om 14.00 uur tot op de plaats van het incident ter hoogte van Berchem een uur aanschuiven.