Geen fusie tussen Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt

De fusie tussen de drie Limburgse gemeenten Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt komt er niet. Dat meldt Theo Schuurmans (CD&V), burgemeester van Hamont-Achel, in een persbericht. Begin dit jaar zijn de drie burgemeesters een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een fusie. Maar dat onderzoek wordt nu niet langer afgewacht.

'Mijn collega’s van Overpelt en Neerpelt hebben te kennen gegeven om het onderzoek naar een fusie Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt niet langer af te wachten, een fusie met drie zien mijn collega’s niet zitten', zegt burgemeester Schuurmans. 'Het feit dat Overpelt en Neerpelt quasi aan elkaar gegroeid zijn en al langer een gestructureerde samenwerking kennen, lijkt voor hen momenteel een logischere piste.'

Hamont-Achel valt dus uit de boot, maar na lang beraad is dat voor Schuurmans ook de betere oplossing. 'De mogelijke fusiegemeente Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt zou, ondanks de 500 euro per inwoner schuldafbouw, niet zonder schulden kunnen starten', aldus Schuurmans. 'Daarbij komt dat Hamont-Achel niet zal kunnen rekenen op de 500 euro per inwoner schuldafbouw, aangezien Hamont-Achel op 31 december vorig jaar geen schulden had. Een verwezenlijking waarop ik erg trots ben.'

Schuurmans kijkt de toekomst naar eigen zeggen 'met vertrouwen tegemoet'. Zo wil hij verder bouwen op de samenwerkingsvormen die nu al bestaan tussen de Noord-Limburgse gemeenten, zoals onder meer de politiezone HANO, de welzijnsregio Noord-Limburg en het burgemeestersoverleg. 'Samenwerking zal de bestuurskracht van ons stadje verhogen en wie weet later een fusie mogelijk maken, wanneer dit wel in het voordeel van onze inwoners zal zijn', besluit Schuurmans.