Bedreigingen voor directie van school die Moederdag ‘afschafte’

De directeur van Singelijn, de kleuter- en lagere school uit Sint-Lambrechts-Woluwe die besliste om dit jaar geen cadeaus voor Moederdag en Vaderdag te maken, heeft sinds de bekendmaking van de beslissing verschillende dreigbrieven gekregen.

Directeur Dominique Paquot heeft naar eigen zeggen zo’n 250 beledigingen en bedreigingen ontvangen sinds hij vorige week de beslissing heeft meegedeeld aan de ouders van de kinderen.

De lokale politie heeft enkele agenten aan de schoolpoort geposteerd, maar dat is eerder een preventieve maatregelen zo luidt het daar. 'We gaan die maatregel de komende dagen niet verlengen'.

De ouders werden vorige week op de hoogte gebracht dat er op school geen cadeautjes meer zullen worden gemaakt. 'Op onze school zijn we trots op een grote diversiteit aan families en culturen, in al hun rijkdom en complexiteit', stond te lezen in een mail. 'Om die families toe te laten Moeder- en Vaderdag al dan niet te vieren op de wijze die hen het meest gepast lijkt, heeft het pedagogisch team besloten om geen cadeaus meer te maken.'

In een gesprek met De Morgen zei de directeur de emotionele impact van zijn beslissing te hebben onderschat. Hij ontkent echter dat die iets met religie te maken zou hebben, maar wijst onder meer op het grote aantal kinderen in onconventioneel samengestelde gezinnen.

De brief viel ook bij verschillende regeringsleden in slechte aarde.