De Lijn geeft 15.000 gratis bus- en tramtickets weg in Antwerpen

Bewoners van de stad Antwerpen en pendelaars uit buurgemeenten kunnen van 30 mei tot 15 juli gratis of met korting kennismaken met alternatieve vervoersmiddelen die hen kunnen overtuigen om de wagen te laten staan. Zo geeft De Lijn bijvoorbeeld 15.000 gratis duo-sms-tickets weg. Dat heeft Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) bekendgemaakt op Radio 2. Het project past in de campagne Slim Naar Antwerpen, waarmee de stad en verschillende mobiliteitspartners de hinder van de vele lopende en nog geplande wegwerkzaamheden willen beperken.

De tijdelijke actie zal mensen via gerichte advertenties op sociale media aanspreken en hen vervolgens een aanbod op maat bieden afhankelijk van de vervoersmiddelen in hun buurt en de eigen mobiliteitsbehoeften. Zo moeten Antwerpenaars en pendelaars beter vertrouwd geraken met de vele vervoersmiddelen die in de stad aanwezig zijn en leren hoe ze die in hun eigen situatie het best kunnen gebruiken en combineren.

Verschillende mobiliteitspartners bieden tijdens de campagne voordelen aan. De Lijn geeft 15.000 duo-sms-tickets weg, deelfietsensysteem Velo legt 500 gratis dagpassen klaar, bij Blue-Bike kan je twee gratis fietsritten krijgen bij aankoop van een jaarabonnement en bij het Fietspunt krijg je 33 procent korting op een huurfiets.

Ook de autodeelbedrijven doen mee: bij Cambio betaal je tijdelijk geen instapkost van 35 euro en nieuwe klanten met een De Lijn-abonnement moet je een jaar geen Cambio-abonnementskosten betalen. Ook Drivy, Bolides, Cozycar en Caramigo bieden kortingen aan.

'De huidige en geplande werven zorgen voor heel wat hinder in onze stad', zegt Kennis. 'Met dit proefaanbod willen we mensen bewust doen nadenken over de manier waarop ze zich verplaatsen in functie van hun specifieke omstandigheden.'