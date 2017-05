Franse straatartiest versiert Brusselse Sint-Katelijnewijk

De Sint-Katelijnewijk heeft er sinds maandag een nieuwe tentoonstelling bij in de openbare ruimte. Afgelopen week schilderde de Franse straatartiest Oakoak er elf werken die je nu via een streetartwandeling kan ontdekken. Brussels schepen voor Cultuur Karine Lalieux en de artiest zelf stelden de wandeling voor aan de pers.

Het werk van Oakoak wordt gekenmerkt door zijn subtiele humoristische interventies in het straatbeeld. Daar gebruikt hij wat echt aanwezig is. Zo worden twee ventilatiepijpen omgetoverd tot het hoofd van een kikker, wordt een trede van een ingang een piano of vormt een rioolrooster de bal waarop een circusolifant balanceert.

De elf kunstwerken in de Sint-Katelijnewijk kunnen gratis bezocht worden en wie zeker de juiste weg wil vinden, kan vanaf vrijdag 19 mei een plan van de wandeling ophalen in de Centrale for Contemporary Art op het Sint-Katelijneplein.

Voor Oakoak is het niet de eerste interventie in een grootstad. Eerder fleurde hij ook al de straten van Tenerife, Osaka of Amsterdam op. In de Belgische hoofdstad kreeg hij afgelopen week carte blanche.

‘Dat ik mijn werk mag tonen in Brussel is nog specialer, want ik haal veel van mijn inspiratie uit striptekeningen en dus was ik zeer blij dat ik hier mocht komen schilderen’, zegt Oakoak. ‘Ik heb in één van de werken dan ook hommage gebracht aan de Daltons.’