Marine Le Pen neemt opnieuw leiding Front National over

Marine Le Pen heeft opnieuw de leiding van de Franse extreemrechtse partij Front National op zich genomen. Le Pen had tijdelijk ontslag genomen uit haar functie, om zich te concentreren op de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Steeve Briois, de interim-voorzitter van de partij, maakte de beslissing maandag bekend via Twitter. ‘Trots op het vertrouwen dat @MLP_officiel (Marine Le Pen, nvdr.) in mij heeft gesteld. Ze herneemt vandaag het voorzitterschap.’

Le Pen had zich in eerste instantie laten vervangen door Jean-François Jalkh, maar die moest al snel een stap terugzetten nadat hij geconfronteerd werd met negationistische verklaringen uit het verleden. Daarom nam Briois, de burgemeester van Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), het voorzitterschap tijdelijk over.

In de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen moest Marine Le Pen uiteindelijk het onderspit delven tegen Emmanuel Macron. Le Pen haalde ongeveer 34 procent van de stemmen.