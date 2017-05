Rode Kruis schrapt lesbisch meisje van sticker

De stickeractie van het Rode Kruis brak dit jaar met 650.000 verkochte exemplaren een record, maar kreeg gisteren een pijnlijke kanttekening.

Merho, de geestelijke vader van De Kiekeboes en ontwerper van de sticker, vertelde dat het Rode Kruis zijn originele tekening liet aanpassen. ‘Op de sticker zie je hoe Fanny een jongen mond-op-mondbeademing geeft’, zegt Merho. ‘Bij wijze van grap faken in de achtergrond enkele kerels een flauwte, maar oorspronkelijk zat daar ook een meisje bij. Een statement voor de holebigemeenschap, dacht ik. Maar de mensen hogerop zagen het meisje liever verdwijnen omdat het publiek het niet zou begrijpen. Ik dacht nochtans dat we in 2017 leven.’

‘We snappen Merho’s intentie, maar vonden dat het de aandacht te veel afleidde van de humor’, reageert An Luyten van het Rode Kruis. ‘Wij steunen diversiteit, maar bij onze sticker moet de grap in een oogopslag duidelijk zijn. We legden het eerste ontwerp voor aan een testpubliek, en zij begrepen het niet goed. Maar het was niet de bedoeling om een lesbisch meisje te weren.’