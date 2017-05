Si Woo Kim pakt eindwinst Players Championship golf

Dankzij een sublieme laatste ronde van 69 slagen heeft de 21-jarige Zuid-Koreaan Si Woo Kim het Players Championship golftoernooi (PGA/10.500.000) gewonnen. Op de TPC Sawgrass golfbaan in het Amerikaanse Ponte Vedra Beach lukte hij een foutloos parcours waarmee hij, zes jaar nadat zijn landgenoot K.J. Choi, de twee Zuid-Koreaan is die het prestigieuze toernooi op zijn naam kan schrijven.

Kim, die voor de aanvang van de ultieme ronde op een gedeelde derde plaats stond, lukte birdies op de holes één, zeven en negen. De 2016 Wyndham Championship-winnaar kwam nochtans meermaals in de problemen nadat hij een aantal fairways miste. Hij kon zich echter keer op keer uit de problemen spelen en noteerde telkens par op de negen resterende holes. Kim haalde het uiteindelijk met drie slagen voorsprong op de Engelsman Ian Poulter en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen.

Hij is nu met zijn 21 jaar en 206 dagen de jongste winnaar ooit in de 44-jarige geschiedenis van het Players Championship. De slag van de dag was voor de Spanjaard Rafael Cabrera Bello die op de zestiende hole, een par-5, de bal bij de tweede slag in de hole zag verdwijnen goed voor een albatros, 3 onder par. Het leverde hem uiteindelijk nog een gedeelde vierde plaats op. Dustin Johnson, ‘s wereld nummer één, kon na een laatste ronde van 68 slagen nog beslag leggen op een gedeelde twaalfde plaats. Kim hield aan de overwinning 1.890.000 dollar over.

Eindstand:

1. Si Woo Kim (ZKo) 278=69-72-68-69 -10

2. Ian Poulter (Eng) 281=72-67-71-71

. Louis Oosthuizen (ZAf) 281=69-66-73-73

4. Rafael Cabrera Bello (Spa) 282=69-70-73-70

. Kyle Stanley (VSt) 282=69-66-72-75

6. Brendan Steele (VSt) 283=69-71-75-68

. Lucas Glover (VSt) 283=70-70-73-70

. Adam Scott (Aus) 283=70-72-71-70

. Francesco Molinari (Ita) 283=69-74-69-71

10. Alexander Noren (Zwe) 284=68-71-72-73