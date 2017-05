Noord-Korea bevestigt ‘succesvolle lancering’ van nieuw type middellangeafstandsraket

Noord-Korea heeft maandag bevestigd zondag een 'grond-grond' ballistische middellangeafstandsraket te hebben afgevuurd. De Noord-Koreaanse staatstelevisie meldt dat de lancering succesvol was, en dat het om een nieuw type raket ging, die een kernkop zou kunnen dragen. Pyongyang waarschuwt de Verenigde Staten via zijn officieel persagentschap KCNA bovendien voor de reikwijdte van zijn wapens

De geteste raket was een Hwasong-12, die 'in staat is om een grote en zware kernkop te dragen', aldus het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap op gezag van de staatstelevisie. De raket werd afgevuurd vanop en site ten noordwesten van Pyonyang.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft 'de test persoonlijk geobserveerd', aldus ook KCNA. Volgens Pyongyang bereikte de raket een hoogte van 2.111,5 kilometer en een afstand van 787 kilometer overbrugde. Die hoogte suggereert dat het om een nieuw type raket ging, zoals de Japanse autoriteiten zondag ook al aankondigden.

De raket kwam terecht in de Japanse Zee. Volgens een anonieme Amerikaanse bron zou de raket op minder dan honderd kilometer van Rusland zijn neergekomen, terwijl het Russische ministerie van Defensie eerder liet weten dat de lancering geen bedreiging vormde voor het land.

Volgens de Verenigde Staten zou het echter niet om een nieuwe soort raket gaan. Uit de eerste onderzoeken naar de lancering, zou blijken dat het om een KN-17 middellangeafstandsraket gaat, die een 'antischipraket' zou kunnen worden, aldus ABC News. Noord-Korea zou al drie mislukte tests met het projectiel hebben uitgevoerd, de lancering van zondag zou de eerste succesvolle zijn geweest.

Noord-Korea waarschuwde maandag nog dat de VS 'de realiteit niet fout mogen inschatten dat zijn operatiegebied op het vasteland en in de Stille Ocean binnen de reikwijdte van Pyonyang ligt voor een aanval, en dat Noord-Korea alle middelen heeft om een vergeldingsaanval uit te voeren', aldus KCNA in een Engelstalig bericht.

De internationale gemeenschap heeft de nieuwe rakettest ondertussen al veroordeeld. De Europese Unie spreekt van een 'bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid', terwijl Rusland en China lieten weten ongerust te zijn over de oplopende spanningen.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte van de nieuwe lancering gebruik om op te roepen tot strengere sancties tegen Pyongyang, nadat hij eerder al dreigde met een militaire interventie.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley zei zondag aan ABC News dat er 'geen enkel excuus' is voor de daden van Pyongyang. Ze stelde ook dat de lancering de kans op een dialoog tussen de VS en Noord-Korea kleiner maakt. 'Een rakettest uitvoeren is niet de manier om met de president te gaan samenzitten, want hij gaat dat absoluut niet doen', stelde zij.

Dinsdagnamiddag zou een spoedbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad plaatsvinden.