CDU winnaar in Noordrijn-Westfalen

De christendemocratische CDU van kanselier Angela Merkel heeft zondag toonaangevende deelstaatverkiezingen in Noordrijn-Westfalen gewonnen. Dat blijkt nu ook na de bekendmaking van de eerste, voorlopige, officiële resultaten. De CDU heeft 33 procent van de stemmen achter zich gekregen, en stoot zo de sociaaldemocratische SPD van deelstraatpremier Hannelore Kraft van de troon (31,2 procent).

De Vrije Democratische Partij (FDP) wordt met 12,6 procent de op twee na grootste partij in de grootste Duitse deelstaat, gevolgd door de rechtspopulistische AfD, die met 7,4 procent haar intrede zal maken in het deelstaatparlement. De groene partij haalt nog 6,4 procent, Die Linke halen met 4,9 procent net de kiesdrempel niet.

De verkiezing is een zware slag voor de rood-groene regering van Noordrijn-Westfalen, die zware verliezen moet incasseren. De SPD haalde bij de verkiezingen van 2012 nog 39,1 procent (-7,9 procent), de Grüne 11,3 procent (-4,9 pct). De Piratenpartij, die vandaag nog 18 zetels in het parlement heeft, haalt nog slechts 1 procent en zal dus niet meer in het parlement vertegenwoordigd zijn. De opkomst was met 65,2 procent hoger dan in 2012 (59,6 pct).

Volgens deze resultaten zou de CDU 72 zetels halen in het 199 zitjes tellende parlement, de SPD 69, de FDP 28, AfD 16 en de Grüne 14 procent. De CDU zou volgens deze zeteltelling samen met de liberale FDP, haar favoriete coalitiepartner, een nipte zwart-gele meerderheid kunnen halen in het parlement (100 van de 199 zetels). Aangezien Die Linke de kiesdrempel niet halen, wordt een linkse coalitie met daarin SPD en de Grüne erg moeilijk.

Volgens de krant Die Welt behaalt de SPD in Noordrijn-Westfalen een historisch lage score. Dat is een zware tegenslag voor de sociaaldemocratische kandidaat-bondskanslier Martin Schulz. De verkiezing van zondag werd namelijk gezien als een test voor Schulz voor de verkiezingen van september, nadat zijn partij ook al de verkiezingen verloor in Saarland en Sleeswijk-Holstein.