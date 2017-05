VIDEO. Malinovskiy zet de puntjes op de i

Racing Genk blijft winnen in Play-off 2B. Het won met 0-2 op bezoek bij Moeskroen. En heeft nu een onoverbrugbare voorsprong voor poulewinst.

Het duurde een uur lang voor Genk een gaatje vond. Maar eenmaal Ruslan Malinovskiy de ban had gebroken met een afgeweken schot in minuut 63, scoorde Jean-Paul Boëtius al snel de 0-2.

Het tweede doelpunt mocht gezien worden, met mooi eentijdsvoetbal stuurde Siebe Schrijvers Boëtius door het hart van de Moeskroense verdediging, die ook in één tijd afwerkte.

Genk is zo helemaal zeker van de winst in Play-off 2B. Het heeft met nog twee wedstrijden te gaan negen punten voorsprong op Lokeren. De kans op een Limburgse derby in de finale lijkt groot, want in 2A staat Sint-Truiden aan de leiding. Daarna wacht nog een confrontatie met de 4de of 5de uit Play-off 1.