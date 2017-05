Franse ambassadeur in Berlijn wordt Macrons adviseur buitenlandbeleid

De gewezen Franse ambassadeur in Berlijn, Philippe Etienne, wordt diplomatiek adviseur van de nieuwe president Emmanuel Macron. Dat werd zondag in de omgeving van Macron bekendgemaakt.

De 61-jarige Duitslandkenner is net als Macron een oud-leerling van de École nationale d’administration (ENA), de prestigieuze Franse hogeschool voor het hoger ambt. Etienne krijgt als diplomatiek adviseur een belangrijke functie binnen het Parijse Élysée. Etienne was al sinds 2014 Frans ambassadeur in Berlijn.

Macron, die zondag ingezworen werd als president, pleitte tijdens de verkiezingen voor nauwe samenwerking met Duitsland. Maandag al reist hij al voor een kennismakingsbezoek met bondskanselier Angela Merkel (CDU) naar Berlijn.