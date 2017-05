Doe-het-zelf-opvang zit in de lift

Vakantie-opvang vinden is in veel gezinnen een bron van stress. Almaar meer ouders doen het daarom zelf, in coöperatieve initiatieven.

Coöperatieve kinderopvang vindt de laatste jaren steeds meer weerklank: ouders dragen bij door, in een beurtrol, een dag in de week mee te werken in de opvang. Vorig jaar deden al 250 gezinnen mee, in zeven groepen in Vlaanderen. Er staan zeker nog tien nieuwe op stapel. De gemeentebesturen van Kortrijk en van Gent moedigen de initiatieven aan.

Ook de autoleasingmaatschappij Athlon springt dit jaar mee op de kar. In zijn vestiging in Machelen wil het bedrijf deze zomer zo’n coöperatieve opvang aanbieden. Er hebben al 20 werknemers belangstelling getoond, onder wie evenveel mannen als vrouwen. Athlon wil hen tijdelijk vier vijfde laten werken, en toch voltijds betalen. Op de vijfde dag draaien ze mee in de opvang van hun kinderen en die van hun collega’s.

Athlon is niet het eerste bedrijf dat vakantie-opvang aanbiedt, maar wel het eerste dat voor de coöperatieve formule kiest. ‘Grotere bedrijven bieden professioneel begeleide kinderopvang aan, maar voor ons, met 200 werknemers, is dat niet haalbaar’, zegt Tom Vandecaetsbeek, hr-businessmanager bij Athlon.

‘Toch willen we oplossingen bieden om gezin en werk vlotter te combineren. We zijn ervan overtuigd dat we onze werknemers op deze manier beter aan ons kunnen binden dan alleen met een financiële verloning. Dit initiatief helpt hen om de lange schoolvakantie te overbruggen. Zodat ze hun eigen vakantie echt kunnen gebruiken om te ontspannen.’

Plan B nodig

Dat schoolvakanties en vooral de lange zomervakantie voor veel ouders een bron van stress zijn, blijkt uit een enquête van de Gezinsbond, waaraan 1.383 ouders deelnamen. Zeven op de tien ouders zeggen dat ze (veel) stress ervaren bij het plannen van de vakantie-activiteiten voor hun kroost.

Meer dan acht op de tien boeken die al maanden, soms langer dan een halfjaar, op voorhand. Ouders vinden dat moeilijk: ‘Vaak is je eigen verlof door je werkgever dan nog niet goedgekeurd en kan je plots een plan B nodig hebben.’

Ook signaleren nogal wat ouders dat er een tekort aan opvang is voor kleuters die net naar school gaan, voor kinderen die net de lagere school ontgroeid zijn en ook voor kinderen met een handicap.

Vier op vijf ouders zouden vaker zelf voor hun kinderen willen zorgen tijdens vakanties. Sommigen zetten daartoe een maand van hun ouderschapsverlof in. Ook deeltijds werk blijft populair om deze reden. Wat dan weer moeilijker te combineren valt met vakantie-opvang, omdat er bijna nergens deeltijdse opvang wordt aangeboden.

De Gezinsbond pleit voor meer betaalbare opvang, voor elke leeftijd en beter aangepast aan de werktijden van ouders. Hij vraagt dat de Vlaamse overheid werk maakt van het lang beloofde decreet ‘Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen’.