We leveren minder wapens aan de Saudi's

België voerde vorig jaar voor 6,7 miljoen euro wapens en munitie uit naar Saudi-Arabië, op een totaal exportbedrag naar het land van 1,69 miljard.

De grootste exportcijfers naar Saudi-Arabië zijn volgens recente cijfers van het Belgische agentschap voor Buitenlandse Handel te vinden in de categorieën ‘chemische producten’ en ‘machines en toestellen’, goed voor respectievelijk 604 en 301 miljoen euro. In 2015 lag de wapen- en munitie-export naar het land hoger, met 10,2 miljoen euro, maar de jaren daarvoor was dat een pak minder. In 2014 ging het om 1,4 miljoen euro.

Dat staat in schril contrast tot cijfers die eerder circuleerden, onder meer over leveringen door het Waalse FN Herstal. Daarin was sprake van goedgekeurde licenties voor 575 miljoen (DS 29 maart). Maar licenties geven het totale maximumbedrag weer dat kan worden uitgevoerd. Ze lopen over meerdere jaren en kunnen verlengd worden. Wat effectief wordt uitgevoerd, wordt jaar na jaar van de licentie ‘afgetrokken’.

Voorstel embargo

In de kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen wordt morgen gestemd over een resolutie van Groen/Ecolo voor een volledig embargo op wapenhandel met de Saudi’s. De federale regering heeft zich daar al achter geschaard. Saudi-Arabië voert al twee jaar bombardementen uit op Jemen, met desastreuze humanitaire gevolgen. De VN waarschuwde vorige maand nog voor een hongersnood van ongeziene omvang in het land. Maar gezien de grote handelsbelangen hebben heel wat landen het moeilijk om in Riyad op tafel te kloppen.

Het zijn de deelstaten die bevoegd zijn voor wapenhandel en een embargo zou in de eerste plaats het Waalse FN Herstal treffen. Waals minister-president Paul Magnette (PS) is er daarom vierkant tegen. Als samenwerken met de Saudi’s niet kan voor België, vindt hij dat we ook niet langer samen met hen tegen IS kunnen strijden. Een ander argument dat Magnette graag aanhaalt, is dat zulke embargo’s Europees aangepakt moeten worden. Als wij niet leveren, zal iemand anders het wel doen, is zijn redenering.