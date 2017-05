Ruud Vormer: “Er is nog altijd hoop”

Anderlecht moet daardoor zijn titelfeest nog minstens tot donderdag uitstellen, maar ook de Brugse titeldromen kregen een flinke knauw. Met slechts twee speeldagen voor de boeg is de achterstand nog steeds vier punten en kan paars-wit de titel bijna niet meer mislopen. “Er is altijd nog hoop”, vertelde Vormer na de wedstrijd. “Maar we moeten ook durven mikken op die tweede plaats. Nu komt het erop aan nog twee keer te winnen en dan zien we wel weer. Wij willen altijd kampioen spelen, maar dat lukt nu eenmaal niet altijd.”

Paars-wit speelde in het Jan Breydelstadion zijn geliefkoosde spel en loerde vooral op de tegenaanval. Die ingesteldheid kon Vormer niet bekoren. “Met de spelers die zij hebben, moeten ze meer kunnen brengen. Ze loeren voortdurend op de counter met die snelle Acheampong. Maar kansen hebben ze amper gehad. Wij hebben onszelf weinig te verwijten. We brachten goed voetbal, alleen voorin ontbrak het ons aan precisie.”

De Brugse fans maakten er net als in de titelwedstrijd van vorig jaar een heksenketel van. “Zo’n fans heb je nergens anders in België, enkel in Brugge. Vergelijkbaar met die van Feyenoord”, besloot Vormer, wiens ex-team zondag in Nederland voor het eerst sinds 1999 de titel veroverde.