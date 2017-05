Vijfde toernooizege voor Rafael Nadal in Madrid

Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich zondag voor de vijfde keer in zijn carrière tot eindwinnaar van het Masters 1000 tennistoernooi van het Spaanse Madrid (gravel/5.439.350 euro) gekroond.

De als vierde geplaatste Spanjaard, de laatste weken in uitstekende doen, nam in een spannende finale in twee sets de maat van het Oostenrijkse achtste reekshoofd Dominic Thiem (ATP 9). ‘Rafa’ trok het laken na twee uur en zeventien minuten met 7-6 (10/8) en 6-4 naar zich toe, in de eerste set redde hij twee setpunten.

Eerder won Nadal het Mutua Madrid Open in 2005, 2010, 2013 en 2014, eerder dit jaar toonde hij zich ook al de beste op de ATP Masters 1000 van Monte Carlo en Barcelona.

Gravelspecialist Nadal, begin dit jaar nog verliezend finalist op de Australian Open, werpt zich zo op tot topfavoriet voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen dat op 28 mei van start gaat. Nadal bleef zondag ook in zijn vijftiende gravelduel ongeslagen, hij won zijn 30e Masters 1000 toernooi. In de kwartfinales had Nadal David Goffin (ATP 10) uit het toernooi gekegeld (7-6 (7/3), 6-2).

Verliezend finalist Thiem, eerder ook al de mindere van Nadal in de eindstrijd in Barcelona, blijft op acht ATP-toernooizeges steken.