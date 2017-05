‘Coalitie ontbinden is rode loper uitrollen voor extreemrechts’

In Oostenrijk wil de conservatieve minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz de regeringscoalitie met de sociaaldemocraten voortijdig beëindigd zien. Kanselier Christian Kern waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van die vervroegde verkiezingen.

Het partijbestuur van de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij ÖVP heeft zondag minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz unaniem tot nieuwe partijvoorzitter gekroond, na het aftreden van vicepresident Reinhold Mitterlehner als partijleider.

Zoals aangekondigd wil hij de regeringscoalitie opblazen en een vervroegde stembusgang uitschrijven in de herfst. Kurz streeft daarvoor naar een gezamenlijke beslissing met coalitiepartner SPÖ. Het parlement moet immers met een meerderheid beslissen over vervroegde verkiezingen. Normaal zou Oostenrijk pas in 2018 opnieuw gaan stemmen. Tot de zomer wil Kurz naar eigen zeggen nog gemeenschappelijke projecten omgezet zien. 'Ik hoop zeer dat dit aanbod wordt aangenomen.'

Kanselier Kern, een sociaaldemocraat van de SPÖ, waarschuwt voor de ‘substantiële gevolgen’ van het ontbinden van de coalitie: dat is de rode loper uitrollen voor de extreemrechtse Vrijheidspartij FPÖ.

Peilingen

Recente peilingen toonden aan dat de 30-jarige Kurz populairder is dan de 51-jarige Kern. Zo bleek uit een zaterdag door de krant Der Standard afgedrukte opiniepeiling dat voor 57 procent van de kiezers de rijzende conservatieve ster geschikt leek voor het kanselierschap, tegen 49 procent voor Kern. Vijftien procent pikte voor die job FPÖ-leider Heins-Christian Strache op.

De SPÖ en ÖVP besturen sinds 2007 samen het land, maar de voorbije maanden kwamen er strubbelingen die het vertrouwen hebben ondermijnd Juist omwille van de herrie binnen de coalitie en binnen zijn eigen partij heeft Mitterlehner enkele dagen geleden ontslag genomen uit al zijn functies.