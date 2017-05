Minder snel vrij na zwaar misdrijf

De regering heeft zondag op de bijzondere thematische ministerraad over veiligheid, justitie en defensie een pakket van 28 maatregelen genomen. Die hebben niet enkel betrekking op de strijd tegen het terrorisme, maar moeten ook de cybercriminaliteit aanpakken en de verkeersveiligheid verhogen.

Op het vlak van justitie wordt een veiligheidsperiode ingevoerd voor de zwaarste misdaden. Bij de veroordeling zal de rechter meteen een minimale periode van strafuitvoering kunnen uitspreken, die de veroordeelde moet uitzetten voordat hij in aanmerking kan komen voor een vervroegde invrijheidstelling. Zo moet voorkomen worden dat personen die zeer zware feiten plegen al na het een derde van zijn straf een aanvraag kan indienen om voorwaardelijk vrij te komen.

Zoals reeds eerder aangekondigd wordt ook de algemene rechtsbijstandverzekering voor juridische geschillende hervormd: zo komen er fiscale stimuli voor wie zo’n verzekering neemt (belangrijk voor de middenklasse die geen gebruik op pro Deo kan doen, aldus minister van Justitie Koen Geens), en wordt de dekking uitgebreid naar onder meer echtscheiding en bouw

Ook eerder aangekondigd: we krijgen biometrische identiteitskaarten. Op nieuwe identiteitskaarten zullen via de chip ook de vingerafdrukken bewaard worden.

Op het vlak van verkeersveiligheid wordt het alcoholslot verplichting voor bestuurders met een promille van meer dan 1,8 g/l. Voor recidivisten geldt de verplicht reeds voor meer dan 1,2 g/l. Er zijn ook zwaardere straffen voorzien bij vluchtmisdrijf, recidive, verval, zonder verzekering rijden.

Asiel en migratie

Inzake asiel en migratie voorziet een masterplan in de verhoging van de capaciteit van de gesloten centra van 600 naar 1.066 plaatsen in 2020. Op korte termijn wordt extra capaciteit gecreëerd in Steenokkerzeel, Merksplas en Holsbeek. Op middellange termijn komen er nieuwe centra in Antwerpen en Jumet.

De helft van de plaatsen in Antwerpen wordt voorbehouden voor veroordeelden zonder verblijfstitel die hun straf hebben uitgezeten, met het oog op hun verwijdering. 'Met dit masterplan gesloten centra zullen we in staat zijn om fors meer personen in illegaal verblijf te repatriëren. Dat zal op zijn beurt de keuze voor illegaal verblijf onaantrekkelijker maken. De tijd dat een bevel om het grondgebied te verlaten voor sommigen niet meer dan een vodje papier was, ligt binnenkort achter ons. Deze regering regulariseert geen criminelen, wij repatriëren ze', zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Terrorisme

In de strijd tegen terrorisme komt er een dynamische databank waarin naast de 'foreign terrorist fighters' ook de 'homegrown terrorist fighters' zitten (die in België actief zijn). Ook haatpredikers en ronselaars worden in de gemeenschappelijke databank opgenomen.

Voorts stemde de ministerraad in met de invoering van een nieuwe bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, om een antwoord te bieden op de beperkingen van de informantenwerking en politionele infiltratie. De burgerinfiltratie zal aan strikte voorwaarden, sterke waarborgen en een groot aantal sluitende controlemechanismen onderhevig zijn.

In de strijd tegen de financiering van terrorisme wordt de financiële transparantie van vzw’s verhoogd en worden doelgerichte controles versterkt.

Cyberveiligheid

De ministerraad zette het licht op groen voor uitbreiding van de diensten van het Federal Cyber Emergency Team (CERT.be) met een callcenter dat 24/7 beschikbaar zal zijn. Naast vitale sectoren zoals de energiesector, de financiële sector en de transportsector kunnen ook andere bedrijven hierop een beroep doen bij cyberaanvallen.

Voorts wordt binnen CERT.be een waarschuwingssysteem uitgebouwd dat proactief vitale sectoren verwittigt over mogelijke bedreigingen. Deze sectoren krijgen via een gezamenlijk platform toegang tot informatie over incidenten, bedreigingen, tendenzen en kwetsbaarheden met betrekking tot kritische infrastructuren.

Het pakket maatregelen zorgt dit jaar voor 28,1 miljoen euro extra uitgaven. In 2018 gaat het om 137,7 miljoen en in 219 bijna 180 miljoen. Daarvoor is een jaarlijkse bijkomende inspanning van 105 miljoen euro nodig.