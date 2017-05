CDU wint deelstaatverkiezingen in Noord-Rijnland-Westfalen, SPD verliest zwaar

De christendemocratische CDU van kanselier Angela Merkel heeft zondag toonaangevende deelstaatverkiezingen in Noord-Rijnland-Westfalen gewonnen, zo blijkt uit prognoses van de openbare omroepen ARD en ZDF net na het sluiten van de stemlokalen. De sociaaldemocratische SPD leed zwaar verlies.

De CDU is volgens het ZDF en de ARD samen goed voor 34,5 procent van de stemmen, de SPD voor 30,5 procent. De in Noord-Rijnland-Westfalen regerende SPD van deelstaatpremier Hannelore Kraft haalde bij de vorige stembusgang nog 39,1 procent en incasseerde nu een historische nederlaag.

Het is ook het derde verlies op rij bij de deelstaatverkiezingen. Dat is opnieuw slecht nieuws voor Martin Schulz, de uitdager van Merkel, die zelf uit die staat afkomstig is. De stembusgang in Noord-Rijnland-Westfalen gold als een belangrijke test voor de federale verkiezingen van 24 september. De CDU was in 2012 goed voor 26,3 procent en voerde in de deelstaat oppositie.

De rechtspopulistische AfD haalt met 7,5 procent de kiesdrempel in de meest bevolkte deelstaat van Duitsland en zal zo zijn intrede maken in het parlement van een dertiende Duitse deelstaat. De Groenen zijn goed voor 6,0 procent, de liberale FDP 12,0 procent en die Linke net 5,0 procent, melden ZDF en ARD overeenstemmend.

Hoge opkomst

Volgens de eerste berekeningen zou de CDU nu 66 mandaten hebben, de SPD 58, de FDP 23, de Groenen 11, Die Linke 9 en de AfD veertien mandaten. Met haar favoriete partner FDP zou de CDU net geen meerderheid hebben. Het meest waarschijnlijk is een 'grote coalitie' naar bondsmodel van CDU en SPD.

De opkomst voor de deelstaatverkiezingen in Noord-Rijnland-Westfalen is zondag groter dan vijf jaar geleden. Volgens de plaatselijke verkiezingsautoriteiten had om 16.00 uur, twee uur voor sluiting van de stemlokalen, al 59 procent van het electoraat zijn stem uitgebracht. In 2012 gingen 59,6 procent stemmen.