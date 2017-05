VIDEO. AA Gent kan in eigen huis niet winnen van Charleroi

AA Gent en Charleroi hebben 1-1 gelijkgespeeld in Play-off 1. De Buffalo’s volgen nu al op vier punten van Club Brugge en kunnen een tweede plaats - en een plek in de voorronde van de Champions League - wel vergeten. De derde plaats is wel bijna binnen, want nummer vier Oostende volgt met nog zes punten te verdienen op vier punten.

Heel wat wijzigingen bij AA Gent, dat vorige week met 4-3 onderuit ging op het veld van Oostende. Nadat hij mee kopje onder ging, verhuisde Rami Gershon naar de bank. De zieke Coulibaly en Kalu ontbraken op het wedstrijdblad. Bij de bezoekers keerden Harbaoui en Marcq terug na hun schorsing.

Voor de Buffalo’s was de opdracht simpel: bij winst was de derde plaats zo goed als zeker en wie weet zat er nog een tweede plek in -goed voor een ticket in de voorrondes van de Champions League. De thuisploeg trok dus direct naar voor en Nana Asare had al snel de 1-0 aan de voet, maar Penneteau stond pal.

Charleroi paste het geliefkoosde spelletje van dit seizoen toe: het spel vertragen en af en toe uitbreken, zeker nadat Tainmont in de 24ste minuut een rode kaart kreeg nadat hij de enkel van Perbet viseerde.

En toch...wisten de Karolo’s te scoren: Kalinic ging onder een vrije trap van Saglik door en zo zeilde het leer tot ieders verbazing het doel in. Buitenspel of niet? Ref Visser vond van niet, bij Gent snapten ze het niet: meerdere spelers van Charleroi stonden buitenspel toen de vrije trap vertrok en probeerden de bal te beroeren.

Foto: BELGA

Toch zou AA Gent nog voor de rust gelijk komen. Marcq controleerde de bal met de arm, Kubo trapte de bal binnen, en hoe: aan 112 km/u torpedeerde hij Penneteau.

In 1ste helft van @KAAGent en @SportCharleroi werd er 30 min effectief gevoetbald. Gent 21 min de bal Charleroi 9 min #gntcha @Nieuwsblad_be — Kick&RushLab (@KickRushlab) May 14, 2017

In de tweede helft hetzelfde spelbeeld: Gent probeerde, Charleroi keerde...en kwam goed weg toen Saïef en Neto de bal over doel mikten en een poging van Foket de armen van Penneteau vond. Bij de thuisploeg steeg de nervositeit: met een zege was de derde plaats immers helemaal zeker geweest én kwam een Champions League-ticket in het vizier.

Maar die ene goal kwam er dus niet en de 1-1 bleef op het bord, waardoor Gent (voorlopig) op drie punten van Club Brugge komt. De derde plaats lijkt veilig: met nog twee matchen te gaan tellen de Buffalo’s vier punten voorsprong op KV Oostende. Donderdag ontvangt Gent Zulte Waregem, Club Brugge bezoekt dan Oostende (klik hier voor het klassement en speelschema). Charleroi is vijfde op een punt van Oostende en met één punt meer dan Zulte Waregem.

Foto: Photo News

Foto: Isosport