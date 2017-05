Ben Weyts: ‘Zware dierenmishandelaars moeten naar de gevangenis’

Zware dierenmishandelaars moeten naar de gevangenis. Dat heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gezegd in VTM Nieuws. ‘Het aantal controles, processen-verbaal en waarschuwingen is gestegen, maar je moet ook kunnen straffen’, vindt Weyts.

De minister kondigt daarom een voorstel aan om de straffen strenger te maken.

‘Vandaag is de maximale straf zes maanden, maar dan moet je in dit land niet naar de gevangenis’, aldus Weyts. ‘Het is frustrerend om te zien dat je sommige mensen zeven keer aanhoudt voor dierenmishandeling, dat die telkens een boete krijgen maar steeds weer opgepakt worden. Dat wil zeggen dat de straffen te laag zijn. Ik vind dat zware dierenmishandelaars de gevangenis in moeten.’

Volgens Weyts is het aantal controles en processen-verbaal gestegen met 100 procent. Het aantal waarschuwingen is met maar liefst 800 procent gestegen. ‘Maar aan het einde van de rit zit je nog met een probleem. Daarom zal ik in de schoot van de regering een voorstel doen.’