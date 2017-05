Quintana deelt klap uit op Blockhaus, drama voor Sky

Nairo Quintana heeft de etappe naar Blockhaus gewonnen voor Thibaut Pinot en de verrassend sterke Tom Dumoulin. De Colombiaan neemt ook de roze trui van Bob Jungels over. Kelderman, Thomas en Landa werden uitgeschakeld voor de eindzege door een valpartij met een slecht geplaatste, stilstaande motor van de organisatie.

Negen renners kozen al snel het hazenpad in de etappe met aankomst op de loodzware Blockhaus: onze landgenoot Iljo Keisse trok voor de tweede dag op rij in de aanval. Keisse kreeg net als gisteren het gezelschap van Luis Leon Sanchez. Ook Montaguti, Tratnik, Sanchez, Tsatevich, Fraile, Pedersen, Marcato en Busato kozen voor het offensief. Drie renners gingen in de tegenaanval: de Franse klimmer Pierre Rolland, Marczynski en spurter Modolo.

Movistar hield de vlucht aan een leiband voor kopman Quintana. Foto: AFP

Cannondale-Drapac, de ploeg van Rolland, ging in het peloton op kop rijden om de vluchters onder druk te zetten Rolland op te wachten. De drie achtervolgers maakten de aansluiting waarna Movistar in het peloton het heft in handen nam. Kopman Nairo Quintana wilde 50 jaar na Eddy Merckx maar al te graag winnen op Blockhaus. Movistar hield de voorsprong van de 12 koplopers beperkt tot maximaal 3 minuten. Aan de voet van de slotklim was het verhaal van de vluchters uit.

Valpartij door motor

Bij het begin van de slotklim voltrok zich een drama voor Team Sky. Wilco Kelderman tikte een slecht geplaatste stilstaande motor van de organisatie aan en zo kwamen Geraint Thomas en Mikel Landa ten val.

Massale valpartij door een stilstaande motor met o.a. Thomas en Kelderman. #Giro100 pic.twitter.com/3tMFTL4pJh — Eurosport Benelux (@EurosportNLBE) May 14, 2017

Team Movistar legde een verschroeiend tempo op voor Quintana. Die ging al vroeg aanvallen. Enkel Vincenzo Nibali, Girowinnaar in 2016, en de Fransman Thibaut Pinot konden mee. Quintana bleef keer op keer aanvallen tot de tegenstand moest passen. Nibali viel wat stil en zag Dumoulin en Mollema passeren. De twee Nederlanders reden naar Pinot toe maar vooraan was vogel Quintana gaan vliegen. De Colombiaanse klimgeit won en neemt de roze trui over van Bob Jungels. Pinot werd tweede, Dumoulin derde.

Quintana fladdert weg van Nibali en Pinot. Foto: AFP

Verliezers

Een aantal renners verloren aanzienlijk veel tijd. Ilnur Zakarin (8ste) verloor net als Steven Kruijswijk (12de) meer dan twee minuten ten opzichte van Quintana. Bob Jungels (15de) gaf 3’30 toe, Van Garderen (17de) 3’46, Adam Yates (23ste) meer dan 4 minuten, Geraint Thomas (29ste) meer dan 5 minuten. Onze landgenoot Ben Hermans finishte als 16de op 3’46, Maxime Monfort 27ste op 4’39.

Uitslag etappe 9

1. Nairo Quintana

2. Thibaut Pinot 00:24

3. Tom Dumoulin

4. Bauke Mollema 00:41

5. Vincenzo Nibali 01:00

6. Domenico Pozzovivo 01:18

7. Tanel Kangert 02:02

8. Ilnur Zakarin 02:14

9. Sebastien Reichenbach 02:28

10. Davide Formolo 02:35

Algemeen klassement na etappe 9

1. Nairo Quintana

2. Thibaut Pinot 00:28

3. Tom Dumoulin 00:30

4. Bauke Mollema 00:51

5. Vincenzo Nibali 01:10

6. Domenico Pozzovivo 01:28

7. Ilnur Zakarin 02:28

8. Davide Formolo 02:45

9. Andrey Amador 02:53

10. Steven Kruijswijk 03:06