‘N-VA plaatst macht boven principes’

Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) heeft kritiek op de ‘gutmenschen’-uitspraak van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Ook Vlaams minister Joke Schauvliege reageert.

Bart De Wever haalde in een interview met De Tijd uit naar ‘gutmenschen’ in de politiek die 'niet beseffen dat de wereld niet van marsepein gemaakt is'. Het interview ging toen over de vluchtelingencrisis en het ‘wir schaffen das’-beleid van Duitsland. Zelf zou hij de grenzen gesloten hebben, zegt De Wever.

De ‘gutmenschen’ bedoelen het volgens hem misschien goed, maar politici hebben niet altijd de luxe om hun ethische overtuiging te volgen. ‘Wie het daar niet mee eens, gaat beter bloemekens planten.’ Door hun tolerantie maken ze het draagvlak voor migratie kapot, klonk het.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft bedenkingen bij die uitspraken. ‘Zonder idealen zou ik niet aan politiek doen’, zei ze in De Zevende Dag. Ze beseft dat realpolitiek soms nodig is, maar ze zou het spijtig vinden als politiek alleen op een emotieloze manier zou bedreven worden.

De uitspraak van De Wever ontging ook Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) niet. ‘Als christendemocraten gruwelen we van dit taalgebruik’, schrijft hij op zijn blog. ‘Gelukkig heeft De Wever geen enkele invloed in de EU en weten Macron of Merkel niet wie de burgemeester van Antwerpen is.’

De push back-politiek van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) noemt hij bijvoorbeeld in strijd met de basisprincipes van het asielrecht. Velen binnen CD&V nemen het taalgebruik van Francken niet langer, zegt Van Rompuy, die de N-VA op dezelfde lijn plaatst als Donald Trump.

‘N-VA plaatst macht boven ethiek en principes’, besluit hij. ‘Dat is eigen aan populisten. Ook tegenstanders kleineren behoort tot hun taalgebruik.’