Canadese premier brengt zijn peuter naar werk (en iedereen mag het weten)

De Canadese premier Justin Trudeau kent de kracht van sociale media. Foto’s van zijn zoontje op zijn kantoor gaan de wereld rond.

‘Ik heb gezelschap op het kantoor’, schrijft Trudeau op Facebook bij een aantal foto’s met zijn 3-jarige zoon Hadrien.

De Canadese premier had een drukke dag, maar toch vond hij nog tijd om met zijn 3-jarige zoon verstoppertje te spelen in zijn kantoor. De jongen zat ook in de stoel van papa en hij staat naast zijn vader terwijl die de pers te woord staat.

De Canadese premier weet duidelijk hoe hij zichzelf moet verkopen. De foto’s doen denken aan de speelse foto’s van de vorige Amerikaanse president Barack Obama in het Witte Huis.

‘Of het nu goed is voor PR of niet, je kan niet anders zeggen dan dat Trudeau een familieman is’, schrijft iemand op Facebook.