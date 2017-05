Hamilton wint GP van Spanje, Vandoorne eindigt in de grindbak

Lewis Hamilton heeft de GP van Spanje gewonnen. Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne eindigde de race in de grindbak.

Bij de start van de GP van Spanje kregen we meteen de nodige porties drama en spektakel.

Vettel kende in zijn Ferrari van op de tweede plaats een betere start dan Hamilton en nam meteen de leiding over van de Brit.

Bottas tikte in zijn Mercedes Raikkonen aan. De Fin belandde daardoor met zijn Ferrari tegen Verstappen. Voor Raikkonen en Verstappen zat de race er meteen op, Bottas handhaafde zijn derde plaats, al werd er wel door de stewards een onderzoek ingesteld naar de aanrijding.

Ook voor lokale held Alonso verliep de start dramatisch. De Spanjaard belandde in de eerste bochtencombinatie in het grind, waardoor hij heel wat plaatsen verloor.

Vroeg in de race zocht Vettel al een eerste keer de pitlane op voor een bandenwissel. Hamilton kwam daardoor aan de leiding can de race. De Brit voerde zijn pitstop pas in ronde 22 uit. Vettel kwam daardoor opnieuw virtueel aan de leiding van de race, al zat hij wel rondenlang vast achter Bottas.

De teamgenoot van Hamilton verichtte het nodige afstopwerk. Met een indrukwekkend en tegelijkertijd risicovol inhaalmanoeuvre haaldde Vettel Bottas deels over het gras echter in. Zo'n ronde later liet Bottas Hamilton probleemloos en vlot passeren. De Brit keek had een achterstand van enkele seconden op Vettel.

In ronde 35 strandde de race van onze landgenoot Stoffel Vandoorne letterlijk in het grind. Felipe Massa trachtte Vandoorne in te halen, Vandoorne stuurde echter plots in waardoor hij tegen Massa reed en zijn wiel rechts vooraan afbrak. Opgave voor Vandoorne en een virtuele safety car.

Hamilton maakte van de virtuele safety car handig gebruik om zijn tweede pitstop uit te voeren. Een slimme zet van Mercedes aangezien er tijdens een virtuele safety car minder tijd wordt verloren. Ferrari reageerde door Vettel te laten pitten toen de virtuele safety car werd opgegeven. Vettel kwam net voor Hamilton opnieuw op de baan.

Meteen daarna moest Bottas met een rokende Mercedes opgeven. Het publiek kreeg echter een intense strijd voor de overwinning tussen Vettel en Hamilton voorgeschoteld.

Ook in de garages van Mercedes en Ferrari was de spanning te snijden. Nadat Hamilton Vettel rondenlang onder druk zette slaagde Hamilton erin om Vettel in ronde 44 op het rechte stuk langs start-finish te passeren.

Hamilton aan de leiding dus, voor Vettel, maar de Brit slaagde er niet in om meteen weg te rijden van de Duitser.

Uiteindelijk slaagde Hamilton erin om met een kleine voorsprong op Vettel de race uit te rijden. Voor Hamilton is het de tweede overwinning van het seizoen. Hij nadert daardoor op Vettel in de wk-tussenstand.

Binnen twee weken is er de roemrijke GP van Monaco, al zal die zonder Fernando Alonso worden verreden.

1. L. Hamilton Mercedes 1:35:56.497

2. S. Vettel Ferrari +3.490

3. D. Ricciardo Red Bull +1:13.978 +70.488

4. S. Perez Force India +1 ronde

5. E. Ocon Force India +1 ronde

6. N. Hulkenberg Renault +1 ronde

7. C. Sainz Jr. Toro Rosso +1 ronde

8. P. Wehrlein Sauber +1 ronde

9. D. Kvyat Toro Rosso +1 ronde

10. R. Grosjean Haas +1 ronde

11. M. Ericsson Sauber +2 ronden

12. F. Alonso McLaren +2 ronden

13. F. Massa Williams +2 ronden

14. K. Magnussen Haas +2 ronden

15. J. Palmer Renault +2 ronden

16. L. Stroll Williams +2 ronden

Opgaves:

17. V. Bottas Mercedes +28 ronden

18. S. Vandoorne McLaren +34 ronden

19. M. Verstappen Red Bull +65 ronden

20. K. Raikkonen Ferrari +66 ronden

wk-stand

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: