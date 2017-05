François Hollande heeft het Elysée in Parijs verlaten nadat hij de sleutels aan zijn opvolger Emmanuel Macron heeft overhandigd.

Volg de machtsoverdracht live:

Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

Hollande ontving Macron, die vorige week de extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen versloeg, om 10 uur op de presidentiële ambtswoning. 'Première dame' Brigitte Macron was tien minuten voor haar man al aangekomen op het Elysée. Ze zal samen met de nieuwe president haar intrek nemen in het presidentieel paleis.

Na de officiële verwelkoming zaten de uittredende president en zijn opvolger samen in het presidentiële bureau, waar Emmanuel Macron een reeks staatsgeheimen en de nucleaire codes overhandigd kreeg. Dat onderhoud duurde ongeveer een uur, heel wat langer dan de geplande twintig minuten.

Daarna vertrok Hollande en volgde de officiële ceremonie waarop Macron werd ingezworen als nieuwe Franse president. Hij gaf zijn eerste speech als president. 'De Fransen hebben voor hoop gekozen en de toekomst omarmd', klonk het. 'De verantwoordelijkheid die ik heb gekregen is een hoop. We hebben een sterk Frankrijk nodig.'

De Franse president herhaalde dat hij het vertrouwen van de Fransen wil herstellen. 'De macht van Frankrijk is niet tanende. We hebben alle troeven in handen om een groot land te blijven. De zwaksten moeten beter beschermd worden.'

In de namiddag brengt Macron onder meer nog hulde aan het graf van de onbekende soldaat aan de Arc de Triomphe op de Champs-Elysées. De grote laan is een van de toeristische toplocaties in Parijs.

De machtsoverdracht gebeurt onder strenge veiligheidsmaatregelen. Zowat 1.500 politiemensen zullen zondag paraat staan. Een groot deel van het centrum van Parijs zal voor het verkeer afgesloten zijn. Sinds de aanslagen in 2015 is de noodtoestand in Frankrijk van kracht.

Met zijn 39 jaar wordt hij de jongste Franse president ooit. Zijn eerste week als president wordt druk. Maandag gaat hij naar Berlijn voor een ontmoeting met bondskanselier Angela Merkel. Verwacht wordt dat hij ook gaat aankondigen wie de nieuwe premier wordt. Daarnaast is het vooral uitkijken naar de uitslag van de parlementsverkiezingen van 11 en 18 juni. De voormalige zakenbankier en oud-econmieminister onder Hollande is met zijn jonge beweging immers allerminst zeker van een meerderheid in de Assemblée nationale.

De nieuwe president betekent het einde van Hollande als president. Nooit is een president minder populair geweest dan hij: in oktober 2016 vond nog slechts 4 procent van de Fransen dat hij ‘goed bezig’ was.