Met de stemming wil Nepal een bloedige pagina in zijn geschiedenis omslaan. Het land leed onder een burgeroorlog tussen 1996 en 2006, waarbij 16.000 doden vielen en die leidde tot de val van de pluriseculaire hindoeïstische monarchie.

De verkiezingen vinden in twee fases plaats vanwege de nog steeds instabiele situatie in het zuiden van het land. Zondag zijn de stembureaus om 07.00 uur (03.15 uur Belgische tijd) geopend in drie provincies, terwijl in de andere vier provincies op 14 juni verkiezingen plaatsvinden.

In totaal 50.000 kandidaten strijden voor een van de 13.556 postjes in de gemeente- en districtsraden. De lokale verkiezingen zullen gevolgd worden door provinciale en nationale verkiezingen, die ten laatste in januari 2018 zullen plaatsvinden.

Het mandaat van de lokale afgevaardigden die bij de laatste verkiezingen in 1997 werden verkozen, liep af in 2002, maar door de oorlog werden er geen nieuwe verkiezingen georganiseerd. Sindsdien worden de postjes bezet door bureaucraten, vaak benoemd in functie van hun politieke voorkeur. Daardoor groeide de corruptie binnen de overheden, wat schade toebracht aan de openbare diensten zoals het onderwijs, de gezondheidszorg en de verschillende administraties.

In de nieuwe grondwet die in 2015 na tien jaar onderhandelen van kracht werd, is meer autonomie opgenomen voor de lokale overheden met betrekking tot het besteden van hun fondsen. Die nieuwe wet wordt van kracht zodra de verkiezingen afgelopen zijn.