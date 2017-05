Paris Jackson: ‘Naaktheid moet niet seksueel zijn’

Paris Jackson, dochter van de overleden popzanger Michael Jackson, heeft een bericht voor haar 1,4 miljoen volgers op Instagram: naaktheid is natuurlijk en maakt ons menselijk.

Het model en de enige dochter van Michael Jackson kreeg kritiek omdat ze een foto van zichzelf had gepost waarop ze topless aan het zonnen was naast haar hond. Die post werd later verwijderd, maar werd gevolgd met een nieuwe topless foto. Dit keer met een lang bericht waarin ze uithaalt naar mensen die kritiek hebben.

‘Naakt zijn is wat ons tot mens maakt, het helpt me om beter met Moeder Aarde verbonden te zijn’, schrijft ze. ‘Het is eigenlijk iets heel mooi en je hoeft er niets seksueels van te maken zoals veel Hollywoodsterren doen. Je lichaam is niet enkel een tempel die ook zo aanbeden moet worden. Het is ook een onderdeel van het feminisme dat je jezelf moet kunnen uitdrukken zoals je dat zelf wilt, of dat nu gaat om conservatief zijn en veel kleren dragen of jezelf tonen zoals je bent. Het lichaam is een mooi ding en welke “gebreken” je ook hebt - zoals littekens, extra gewicht, striemen, sproeten of wat dan ook - ze zijn prachtig en je zou jezelf moeten kunnen uitdrukken op de manier die je zelf comfortabel vindt.’

Het 19-jarige model wil zich dan ook niet excuseren. ‘Dit is wie ik ben en ik weiger me te verstoppen en mijn eigen overtuigingen voor mezelf te houden. Iedereen heeft zijn eigen meningen en we zijn het niet altijd met elkaar eens en dat is ook oké. We zijn allemaal mensen en de dingen leren appreciëren die anderen doen, maakt net dat we ons meer verbonden voelen. Dat kan toch niets slecht zijn?’