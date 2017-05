SPD en Schulz riskeren derde nederlaag op rij

Er staat in de deelstaat-verkiezingen van Noordrijn-Westfalen veel op het spel voor de SPD. De rood-groene coalitie verliest er wellicht haar meerderheid. Wat dan volgt, weet niemand.

‘Optimisme ziet er anders uit’, schreef het Duitse boulevardblad Bild bij een foto van de socialistische kandidaat-bondskanselier Martin Schulz, die chagrijnig door het raam van een trein staart. De foto werd genomen in de aanloop naar de deelstaatverkiezingen van Sleeswijk-Holstein van vorige zondag en doet uitschijnen dat Schulz al vermoedde dat zijn SPD er zou verliezen van Angela Merkels CDU, net zoals in Saarland.

Sleeswijk-Holstein is lang niet de belangrijkste Duitse deelstaat, maar het verlies daar deed het ergste vermoeden voor de verkiezingen in Noordrijn-Westfalen. Met 18 miljoen inwoners is dat Duitslands dichtstbevolkte deelstaat. Ooit was hij een economische sterkhouder, maar ondertussen neemt de verarming er toe.

Noordrijn-Westfalen wordt geregeerd door een coalitie van SPD en de groenen. Al tien jaar lang is Hannelore Kraft (SPD) er de minister-president. Maar daar zou volgens de recentste peilingen nu een eind aan kunnen komen. Hoewel Kraft lange tijd niet te kloppen leek, zit CDU-uitdager Armin Laschet haar op de hielen.

In de meest recente peiling haalt de SPD 32,5% en de CDU 31,6%. Derde partij zou de liberale FDP worden met 12,6%. De groenen, de rechts-populistische AfD en de radicaal linkse partij Die Linke behalen ongeveer 6% van de stemmen. Dat betekent dat de rood-groene coalitie haar meerderheid kan verliezen, wat zou kunnen leiden tot politieke aardverschuivingen.

De kans is dus zeer reëel dat de SPD opnieuw klappen krijgt. En dat is slecht nieuws voor Martin Schulz, de uitdager van Merkel. Verlies in Noordrijn-Westfalen zou voor hem een extra blamage betekenen, aangezien hij zelf uit die staat afkomstig is. Van het ‘Schulz-effect’ is dan helemaal geen sprake meer.