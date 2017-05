Gent heeft zich zaterdag als eerste ploeg geplaatst voor de finale in de play-offs van de Athlon Car Lease Hockey League bij de vrouwen. Gent had thuis tegen Antwerpen genoeg aan een 1-1 gelijkspel nadat het vorige week de heenwedstrijd had gewonnen met 1-2.

Laure Denayer opende de score voor de thuisploeg op strafcorner. Enkele minuten later hing Anne-Sophie Van Regemortel, eveneens op strafcorner, de bordjes gelijk, meteen ook de eindstand.

In de finale neemt Gent het op tegen Braxgata of Waterloo Ducks. Hun heenwedstrijd eindigde op 0-0, zondag volgt de terugwedstrijd. De finale vindt volgend weekend plaats in Leuven.