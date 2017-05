Trump wil snel nieuwe FBI-directeur

De Amerikaanse president Donald Trump wil snel een nieuwe FBI-directeur aanstellen. ‘Ik denk dat het erg snel zou kunnen verlopen’, zei Trump aan Amerikaanse journalisten. Zaterdag worden al een aantal mogelijke kandidaten geïnterviewd door justitieminister Jeff Sessions.

Eerder deze week zette Donald Trump FBI-directeur James Comey op staande voet aan de deur, wat zorgde voor een politieke schokgolf in Washington. Comey stond aan het hoofd van het onderzoek naar de connecties tussen Rusland en het campagneteam van Donald Trump.

Aan Amerikaanse media zei Trump zaterdag dat hij hoopte een beslissing te kunnen nemen over de opvolger van Comey. In het beste geval gebeurt dat voor hij vrijdag naar Saoedi-Arabië vertrekt. ‘Het is mogelijk. Ik denk dat het proces erg snel zou kunnen verlopen.’

De kandidaten die in aanmerking komen zijn geen onbekenden. ‘Ze zijn allemaal al wel eens eerder onder de loep genomen’, zegt Trump. ‘Zeer gekende mensen, erg gerespecteerd en getalenteerd. En dat is precies wat we willen voor het FBI.’

Volgens de New York Times zitten minister van Justitie Jeff Sessions en zijn adjunct Rod Rosenstein zaterdag samen met vier mogelijke kandidaten. In totaal zou het Witte Huis elf mensen in overweging nemen om Comey op te volgen aan het hoofd van de Federal Bureau of Investigation.

De vier die vandaag al hun ‘sollicitatiegesprekken’ hebben, zijn volgens de krant interim-directeur Andrew McCabe, Republikeins senator John Cornyn, rechter Michael Garcia en advocate Alice Fisher, die eerder al een topfunctie heeft bekleed binnen het ministerie van Justitie. Fox News voegt nog een vijfde naam aan dat lijstje toe: Adam Lee, die momenteel het FBI-kantoor in Richmond, Virginia leidt.

De kandidaat die door het Witte Huis wordt voorgedragen, moet daarna nog goedgekeurd worden in de Amerikaanse Senaat. Daar hebben de Republikeinen van Trump de meerderheid. De hoorzitting om de nieuwe FBI-directeur te bevestigen zal wellicht niet zonder slag of stoot verlopen. Ook bij heel wat Republikeinen werd het ontslag van James Comey op ongeloof onthaald.