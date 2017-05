David Goffin opent tegen qualifier in Rome

David Goffin (ATP 9) moet nog even wachten om zijn eerste opponent op het ATP-toernooi van Rome (gravel/4.273.775 euro) te kennen.

De Belgische nummer één, het negende reekshoofd op de hoofdtabel van het Internazionali BNL d’Italia, werd bij de loting immers aan een kwalificatiespeler gekoppeld in de eerste ronde. Een ronde later wacht de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35) en de Amerikaan Donald Young (ATP 46).

De 26-jarige Luikenaar was tot vrijdag nog aan de slag op het Mutua Madrid Open en moest daar in de kwartfinales buigen voor man in vorm Rafael Nadal (ATP 5): 7-6 (7/3) en 6-2 na twee uur spelen.

Goffin is de enige landgenoot op het ATP-toernooi van Rome. Vorig jaar schopte hij het er tot in de kwartfinales, waar de latere toernooiwinnaar Andy Murray te sterk bleek. De Schotse nummer één van de wereld is ook nu van de partij in de Italiaanse hoofdstad, hij is er het topreekshoofd.