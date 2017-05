Ferrari bovenaan tijdens derde oefensessie In Spanje, Vandoorne voorlaatste

Nadat Mercedes de eerste twee oefensessies domineerde was het Ferrari bovenaan tijdens de laatste sessie. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed de negentiende tijd.

De laatste oefensessie voor de GP van Spanje begon met een domper voor Mercedes. De mecaniciens moesten vroeg deze ochtend meteen aan de slag omdat er een waterlek was vastgesteld bij de motor van Valtteri Bottas zijn wagen. Bottas kon uiteindelijk pas enkele minuten voor het einde van de sessie op de baan rijden.

Still no sign of Valtteri Bottas out on track



Less than half an hour for Mercedes mechanics to work their magic in FP3#SpanishGP ???? pic.twitter.com/iyVKmE27KP