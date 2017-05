Kustpolitie heeft te weinig boten

Voor patrouilles langs de kust heeft de scheep­vaartpolitie slechts één boot: een geleende van de Vlaamse overheid.

Voor taken als het opsporen van smokkel van personen of goederen, controles op grote en kleine vaartuigen of ordehandhaving in de havens kan de scheepvaartpolitie aan de kust slechts een beroep doen op één boot’, zegt Benny Staelens van politievakbond NSPV.

Die boot is wel een goed uitgerust vaartuig, eigenlijk zelfs een varend politiekantoor, dat vooral geschikt is om mee te patrouilleren. Aan boord is er ook een kleine bijboot, maar die kun je niet gebruiken bij slecht weer.

De boot is in bruikleen van de Vlaamse overheid. Het voordeel daarvan is dat onderhoud en reparatie op een correctie manier gebeuren. In het verleden liep het daar al eens verkeerd bij andere boten van de politie zelf, onder meer omdat er verkeerde olie in de motor werd gegoten en die daardoor kapot ging.

Voor snelle interventies is die SPN-9, zoals het kenteken van het varend politiekantoor luidt, helemaal niet aangewezen. Maar de scheepvaartpolitie, die de 67 kilometer lange kust inclusief de haven van Zeebrugge moet bewaken, heeft weinig keuze. Er zijn bij de kustafdeling van de scheepvaartpolitie al een tijdje geen snelle, wendbare rubberboten meer beschikbaar.

Die robuuste boten van het type zodiac zouden zeer nuttig zijn omdat ze zo flexibel zijn. De politie kan die inzetten in zeer uiteenlopende weersomstandigheden en kan er tachtig kilometer per uur mee halen zonder al te grote golven te veroorzaken (wat wordt geapprecieerd door andere schippers).

Toevalstreffer

Op papier heeft de federale politie zeven boten van dat type, maar het merendeel is defect. Sommige zelfs al lange tijd. De twee die nog werken worden ingezet bij de scheepvaartpolitie van Gent en Luik. Van de achttien boten die in theorie kunnen worden gebruikt, is afhankelijk van reparaties ongeveer de helft inzetbaar.

Volgens onze informatie worden rond deze periode drie nieuwe rubberboten geleverd aan de scheepvaartpolitie. Geen enkele daarvan zou bestemd zijn voor de kust, maar wel voor afdelingen in Antwerpen, Gent en Bergen. Aan de kust zullen ze het dus nog even moeten doen met het varende politiekantoor.

Enkele weken geleden viste de scheepvaartpolitie wel nog 1,25 ton cocaïne uit de Noordzee. De drugs zaten verspreid over vijfentwintig drijvende zakken, die van een schip waren gegooid. Een Deens schip vaarde voorbij en zag de zakken per toeval drijven. Zij brachten de politie op de hoogte.

‘Een toevalstreffer’, vindt Staelens. ‘Met het materiaal dat nu beschikbaar is, kan de scheepvaartpolitie haar werk niet doen. Eén van de opdrachten is om in de haven van Nieuwpoort, in het kader van de Schengenzone, te controleren wie er binnenkomt en buitengaat. Dat gebeurt nauwelijks.’

Staking

De persdienst van de federale politie geeft geen commentaar over de beschikbaarheid van de boten bij de scheepvaartpolitie. Daar meent men wel dat er geen impact is op de operaties van de politie. Er kunnen altijd vaartuigen van andere posten worden ingezet, klinkt het, wat tijdens de drukkere zomer zou gebeuren.

De gebrekkige toestand van de boten is exemplarisch voor veel materiaal bij de federale politie, waar jarenlang te weinig is geïnvesteerd in personeel, maar ook bijvoorbeeld in voertuigen. Door de terreurdreiging en extra migratie neemt de druk op de werking toe en laten de besparingen zich nog meer voelen. Om meer middelen te bekomen, hebben drie vakbonden een stakingsaanzegging geactiveerd. Dat houdt in dat leden van de federale politie op elk moment kunnen beslissen om het werk neer te leggen. De kans is klein dat het tot een grote staking komt. De activering is vooral bedoeld als drukkingsmiddel.