Opvallend: Milanov neemt het in Diamond League ook op tegen vrouwelijke concurrentie

Philip Milanov is zaterdag de enige Belg op de tweede manche van de Diamond League-atletiekmeeting in het Chinese Shanghai. Hij moet het behalve tegen zijn vaste concurrenten ook tegen de vrouwelijke discuswerpsters opnemen. In de 110m horden maakt wereldkampioen Sergey Shubenkov zijn comeback sinds de schorsing van de Russische atletiekfederatie.

In het discuswerpen ben je een wereldtopper als je voorbij de 65 meter gooit. Dat geldt zowel bij de vrouwen als de mannen, die met discussen van respectievelijk één en twee kilo gooien. De organisatie van de Diamond League in Shanghai kwam daarom op het idee om alle atleten in één competitie te laten uitkomen. Philip Milanov, van wie het Belgisch record op 67m26 staat, is van de partij. Ter vergelijking: de Kroatische Sandra Perkovic, die bij de vrouwen al jaren nauwelijks geklopt wordt, gooide al 71m08. Voor de klassering in de Diamond League worden mannen en vrouwen wel gescheiden.

In de 110 horden is het uitkijken naar het wederoptreden van regerend wereldkampioen Sergey Shubenkov. De Rus miste de Spelen in Rio omdat zijn atletiekfederatie geschorst was in navolging van de grootschalige dopingfraude die aan het licht was gekomen. In april kreeg Shubenkov, die zich voldoende liet testen buiten Rusland, terug toestemming om onder neutrale vlag aan internationale wedstrijden mee te doen. Hij neemt het onder meer op tegen de Jamaicaanse olympische kampioen Omar McLeod.

Renaud Lavillenie probeert in het polsstokspringen een indrukwekkende reeks verder te zetten. Hij won de Diamond League elke keer sinds de oprichting in 2010. Hij neemt het tegen de Braziliaanse olympische kampioen Thiago Braz op. Ook dubbel olympisch sprintkampioene Elaine Thompson is een van de grote trekpleisters in China. De Jamaicaanse loopt er de 100 meter.