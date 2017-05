Studenten komen met eigen campagne tegen seksueel geweld

#NotOkay. Zo heet de nieuwe nationale campagne tegen seksueel geweld tegen studenten die de federale overheid lanceert. De campagne kwam tot stand na een oproep voor studenten om zelf met een voorstel te komen. De laureaat werd vrijdagmorgen in de Kamer bekendgemaakt.

Nederlands onderzoek uit 2012 wees uit dat jongeren tussen 18 en 25 jaar vier keer meer risico lopen slachtoffer te worden van seksueel geweld. Het gaat vooral om eerstejaarsstudenten. Zij zijn extra kwetsbaar omdat ze vaak in een nieuwe sociale omgeving terechtkomen, nieuwe relaties aangaan, ontsnappen aan de controle van thuis en al eens durven experimenteren met drank en/of drugs.

In opdracht van staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) bundelden de organisaties ‘De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn’, ‘Université des Femmes’ en het ‘International Centre for Reproductive Health’ (ICRH) hun expertise. Ze vroegen studenten zelf een nationale sensibiliseringscampagne uit werken, voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. De campagne is ter preventie van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag, met als centraal thema ‘instemming’.

In totaal gingen 85 groepjes studenten aan de slag, waarvan 45 groepjes ook tot een uitgewerkt campagnevoorstel kwamen. Daaruit distilleerde een begeleidingscomité de zes sterkste voorstellen.

Op een slotevenement werd dan vrijdag het winnende campagnevoorstel bekendgemaakt, dat onder de bevoegdheid van staatssecretaris Demir nationaal wordt uitgevoerd. Het gaat om #NotOkay van Laura Bultinck, Jolien Degezelle, Lara Schollier, Inez Vangheluwe en Melanie Verstockt van de UGent. Die campagne focust meer op ‘lichtere’ vormen van seksueel geweld, zoals ongewenste aanrakingen en vormen van seksuele intimidatie.

De staatssecretaris heeft de betrokken organisaties bovendien de opdracht gegeven samen met de studenten en onderwijsinstellingen na te gaan of de campagnevoorstellen die het niet haalden, toch op lokaal niveau kunnen worden uitgerold.