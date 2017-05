Trump waarschuwt Comey: ‘Lek niet naar de pers’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag, zoals gebruikelijk in de vorm van een tweet, de dinsdag door hem ontslagen FBI-baas James Comey gewaarschuwd, niets naar de pers te lekken.

'James Comey kan maar beter hopen dat er geen ‘opnames’ van onze gesprekken zijn vooraleer hij naar de pers begint te lekken', luidde de niet echt presidentieel klinkende tweet.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 mei 2017

Donderdag had Trump laten weten dat hij Comey driemaal, tweemaal over de telefoon en eenmaal bij een etentje, had gevraagd of de federale recherche in de zaak 'Russiagate' ook onderzoek deed naar hem.

De Amerikaanse president dreigde er overigens ook mee voortaan geen persbriefings meer te houden. ‘Misschien het beste te doen, is alle toekomstige persbriefings af te lasten en in het belang van de juistheid geschreven antwoorden uit te delen?’, vroeg de bewoner van het Witte Huis zich af.

The Fake Media is working overtime today! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 mei 2017

As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 mei 2017