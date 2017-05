De Backer en sociale inspectie ‘klaren de zaken uit’

Staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) en de sociale inspectiediensten (SIOD) hebben vrijdag 'constructief overleg' gehad en 'de zaken zijn uitgeklaard'. Dat staat in een gezamenlijke mededeling die De Backer en SIOD na afloop verspreidden. Deze week ontstond heisa over een controle op kinderarbeid in Tongeren. Over die case 'worden de vaststellingen van de verschillende inspectiediensten nu volgens de geldende procedures afgewikkeld'.

De Backer toonde zich dinsdag 'verbolgen' over de controle-actie van zijn diensten op een Italiaanse Dag in Tongeren. Volgens krantenberichten hadden inspecteurs een tienjarig jongetje gecontroleerd op kinderarbeid omdat hij zijn ouders hielp bij het opbouwen van hun stand. De Backer lanceerde op twitter prompt de hashtag #helpenisnormaal, die hij een hele dag lang bijzonder actief bleef retweeten.

Intussen bleek er toch wat meer aan de hand. Zo lieten de inspectiediensten aan enkele kranten verstaan dat de controle-actie ook gericht was op zwartwerk. Eén van de aanwezigen op de stand weigerde daarbij alle medewerking. Bovendien kwam het tot een handgemeen, waarbij een inspectrice door een tafel geraakt werd. De dame is voor vier dagen werkonbekwaam.

Coalitiepartner CD&V had donderdag in de Kamer forse kritiek op De Backer. 'U hebt de feiten eenzijdig en verkeerd voorgesteld. Het is niet aanvaardbaar dat u uw eigen ambtenaren zo behandelt', hekelde Stefaan Vercamer. De CD&V’er eiste een rapport over het incident.

In een gezamenlijk statement van De Backer en de inspectiediensten klinkt het nu dat 'de zaken zijn uitgeklaard'. De staatssecretaris drukte daarbij nogmaals zijn waardering uit 'voor de inspectiediensten en de inspanningen die ze dagdagelijks leveren'. Samen met vertegenwoordigers van collega-ministers Kris Peeters (CD&V) en Willy Borsus (MR) herinnerde hij nog aan de regeringsdoelstellingen om de controles toe te spitsen op risicosectoren, terwijl de SIOD-top bevestigde dat hun prioriteit ligt bij de strijd tegen sociale dumping, uitkeringsfraude en fictieve statuten.