Vlaanderen gaat meer (tand)artsen opleiden

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil dat Vlaanderen meer artsen en tandartsen opleidt. Daarvoor stelt zij een hervorming van de toelatingsproef voor die opleidingen voor.

‘Voor veel jongeren is het een droom om arts of tandarts te worden’, zegt de minister. ‘Na twee decennia slaan we in het academiejaar 2018-2019 een nieuwe weg in. Meer kandidaten zullen aan de opleiding kunnen beginnen, en er komt een aparte selectieproef voor de opleiding arts en tandarts.’

1239 starters

Het voorstel van Crevits – dat door de Vlaamse regering aanvaard werd – houdt in dat er twee selectieproeven komen, een voor de opleiding arts, en een voor de opleiding tandarts. Kandidaten worden gerangschikt op basis van hun score op die proef, en wie het hoogst scoort mag de opleiding starten. Ook moeten er meer studenten kunnen doorstromen naar de opleidingen arts en tandarts, respectievelijk 1.104 en 135 starters, samen goed voor 1.239 studenten. In het verleden lag dat aantal gemiddeld op 1.081.

Sinds 1997 beperkt Vlaanderen het aantal studenten dat aan de opleidingen arts en tandarts kan beginnen. Dat gebeurde door middel van een toelatingsproef, die doorheen de jaren geëvolueerd is in een bijzonder moeilijke toets met een slaagpercentage van minder dan 20 procent.

Duidelijkheid voor 1 augustus

Crevits wil er nu ook voor zorgen dat alle kandidaten voor de opleidingen (tand)geneeskunde uiterlijk voor 1 augustus weten of ze toegelaten zijn voor de richting. Zo hebben zij nog de tijd om voor een andere studie te kiezen. Voor wie volgend jaar aan de toelatingsproef deelneemt verandert er voorlopig niets.