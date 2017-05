'Na vier jaar durf ik er voor uit te komen dat ik verkracht werd'

Selma Bouillard (23) prijkt sinds kort met haar gezicht op enkele opvallende affiches in en rond de Vrije Universiteit Brussel. De jonge studente werd er vier jaar geleden verkracht en wil nu met behulp van zelf ontworpen affiches andere slachtoffers steunen. 'Ik hoop mijn ervaring te kunnen delen met hen. Zo ben ik tenminste niet voor niets verkracht.'

Vier jaar geleden werd Selma in Brussel verkracht door een goede vriend. Een traumatische ervaring die ze maar heel moeilijk een plaats kon geven en zelfs heel lang voor zichzelf heeft ontkend. Vooral omdat bijna niemand haar serieus nam toen ze haar verhaal deed. 'Sommigen dachten dat het mijn eigen schuld was. Of dat het allemaal niet zo erg was, want het was 'maar' seks met een goede vriend', vertelt Selma aan Nieuwsblad.be.

Door al die negatieve reacties kreeg de Brusselse studente het steeds moeilijker om haar verhaal te delen met vrienden en familie. 'Op die manier werd het onderwerp stilaan een taboe. Ik heb zelfs vaak gemerkt dat mensen gewoon niet wisten hoe ze er op moesten reageren. Op een bepaald moment liep ik zelfs met een schuldgevoel rond', zegt Selma.

Niet anoniem

Maar enkele maanden geleden vond ze dat het welletjes was geweest. 'Ik wou mijn eindelijk verhaal op een serieuze manier delen en mijn ervaringen gebruiken om andere slachtoffers te helpen. Zodat mijn verkrachting niet voor niets is gebeurd', klinkt het fors.

Selma werkte een campagne uit en stapte daarmee naar de VUB-directie. Die gaf haar samen met de studentenraad groen licht om de actie te lanceren.

Opvallend: niemand minder dan Selma zelf prijkt op alle affiches, die sinds kort in en rond de Vrije Universiteit Brussel omhoog hangen. 'Nochtans wou ik in het begin anoniem houden. Maar nu we de campagne een duidelijk gezicht hebben gegeven, zien de mensen een meisje dat wil praten over haar gebeurtenis. De mensen zien dus een echt verhaal', vertelt Selma.

Steun

Tot nog toe kreeg de 23-jarige Brusselse alleen maar positieve reacties op haar initiatief. 'Niet alleen van vrienden en kennissen, maar ook van andere slachtoffers. Ze spreken me aan via Facebook en zijn blij dat er eindelijk iemand het taboe wil doorbreken en hen zo publiek steunt.'

Intussen kan Selma haar verkrachting stilaan een plaats geven. 'Al heeft het twee jaar geduurd vooraleer ik hulp heb durven zoeken. Mijn ouders weten het zelfs nog maar sinds vorig jaar. Maar ze steunen me geweldig hard, want zelfs vier jaar na de feiten heb ik nog steeds gezondheidsproblemen.'

Haar verkrachter heeft ze sindsdien niet meer teruggezien. 'Ik heb nog tot september 2016 gewacht om aangifte te doen. Nadien hebben ze hem ook ondervraagd. Maar de zaak is intussen alweer geklasseerd: te weinig bewijsmateriaal.'