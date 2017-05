Instagram is niet enkel voor mooie plaatjes

Deze week lanceerde de Mental Health Foundation de ‘Mental Health Awareness Week’, een week die helemaal in het teken staat van mentale gezondheid. Ook Instagram bleef niet achter, met de campagne #HereForYou.

Op Instagram verschijnen vooral mooie plaatjes. De app kreeg in het verleden al kritiek dat gebruikers enkel de perfecte momenten van hun leven delen. De realiteit is echter dat veel mensen worstelen met negatieve gedachten. Medeoprichter van Instagram, Kevin Systrom, wil de problematiek van mentale gezondheid meer in de kijker plaatsen. ‘Wij willen er alles aan doen om een veiligere en vriendelijkere gemeenschap te zijn, en deze inspirerende stemmen aan het woord te laten komen’, zegt Systrom. Daarom lanceren ze de campagne #HereForYou, maar ook andere hashtags helpen mensen men mentale problemen om elkaar te vinden.

Instagram wil de problematiek meer in de kijker zetten zodat het gemakkelijker wordt om erover te praten.