Guarnier juicht in openingsrit schrijft openingsrit Ronde van Californië op haar naam

Megan Guarnier (Boels-Dolmans Cycling Team) heeft de openingsetappe in de Ronde van Californië (WorldTour) op haar palmares gebracht. De Amerikaanse haalde het op de hellende finish aan skioord Heavenly voor haar ploegmate Anna van der Breggen. De Cubaanse Arlenis Sierra (Astana) vervolledigde het podium. Sofie De Vuyst (Lares-Waowdeals Women Cycling Team) fietste naar een knappe twaalfde plaats, ploeggenote Shana Van Glabeke gaf op.

95 rensters stond aan de start in South Lake Tahoe voor de openingsrit waar vooral de slotklim, 1,7 km, aan 5,9 procent gemiddeld beslissend zou zijn. Het duurde lang vooraleer enkele vluchters een kans kregen, onderweg graaide de Amerikaanse Kristabel Doebel-Hickok de bergpunten mee op Emerald Bay waar verschillende rensters het peloton moesten laten rijden.

Na de klim, de enige noemenswaardige hindernis van de dag, volgde een hergroepering en het was Amy Pieters die de punten pakte aan de tussensprint in Tahoma na 37 km. Daarna kregen we een kopgroepje met drie rensters, maar lang zouden die niet voorop blijven, na 48 km volgde andermaal een hergroepering.

Alison Tetrick waagde na 50 km haar kans en al snel sprokkelde ze 30 seconden bonus, maar finaal zou het duo Rushlee Buchanan en Ingrid Drexel wegrijden uit het peloton. Na hen volgde een tweede duo, maar het peloton was niet ver. Het was Anna van der Breggen die alles weer bij elkaar bracht en knap teamwerk leverde voor Guarnier.

Ondanks nog enkele uitvallen zou alles uiteindelijk te herdoen zijn op de slotklim. Amy Pieters effende het pad net voor de klim en opende de debatten met een aanval, daarna nam Van der Breggen het over en finaal was het ploegmate Guarnier die naar de overwinning reed bergop. Ook vorig jaar won Guarnier de openingsrit en stond ze de leiderstrui nadien niet meer af. Ze telt, dankzij de bonificaties, acht seconden voorsprong op haar ploegmate Van der Breggen en 11 op Arlenis Sierra.