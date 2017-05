Het verzwegen angstzweet van de menopauze

Alleen orka’s, grienden en mensen overleven het: de menopauze. Een macabere grap van de natuur in een tijd die de jeugd vereert en elk teken van veroudering verbergt. Wat verwacht de patriarchale samenleving nog van de vrouw in de overgang en wat verlangt ze zelf? Een coming of (older) age story.

De menopauze is een evolutionaire anomalie. Nog steeds begrijpen wetenschappers niet goed waarom ze bestaat. Zaterdag laten antropologen, gynaecologen en ervaringsdeskundige vrouwen hun licht schijnen op het fenomeen. Hieronder leest u alvast een voorproefje.

‘Het is de grootste transitie die ik als volwassen vrouw zal ondergaan en ik ben er doodsbang voor.’ Een vriendin van begin de veertig verbaasde me toen ze met een pijnlijke grimas over de menopauze begon. ‘Gelukkig heb ik nog wel enkele jaren, voor ik biologisch compleet overbodig word’, zegt ze, terwijl ze krampachtig de houten tafel vasthoudt, alsof ze daarmee de middelbareleeftijdsdemonen kan bezweren. Ze heeft geen kinderen en heeft die ook nooit gewild. Van spijt over die keuze is geen sprake. Hoe kan het dan dat onvruchtbaar worden haar zo afschuwelijk lijkt? ‘Jaren heb ik gebloed en buik- en hoofdpijn doorstaan, voor niks. En toch lijkt het uitblijven van die maandelijkse bloedingen me een nachtmerrie. Omdat het in mijn hoofd gelijkstaat aan dorheid. Droogte, schraalte.

En die associatie maken mannen ook. Ze is lesbisch, wat kunnen haar die associërende mannen nu schelen? ‘Het is niet omdat ik niets aanvang met het spel der seksen dat het geen betekenis voor me heeft. Ook al zou ik er nooit op ingaan, het verdwijnen van die aanwezige potentie lijkt me erg confronterend. Als mannen niet meer opkijken, als die geïntrigeerde blik in hun ogen is verdwenen, weet je dat de tijd van groei en bloei voorbij is. Vanaf dan heeft het allemaal minder glans, minder jeu. Dan ben je een vrouw van middelbare leeftijd. Bah.’

Dat is het ook natuurlijk, op elkaar volgende zweetaanvallen putje winter zijn onomstotelijk een gevolg van de vorderende leeftijd. ‘Een opvlieger is de ouderdom die je in het gezicht slaat, de uppercut van de aftakeling. Andere tekenen van veroudering komen meer geleidelijk. Bij een stramme rug kan je nog denken: ik heb gisteren een verkeerde beweging gemaakt, kan een puber ook overkomen.’

Vandaag zijn vrouwen niet langer louter broedmachines. Het zijn erg conservatieve zonderlingen die nog menen dat een vrouw niet volledig vrouw is als ze niet heeft gebaard. Toch laat ons verleden van eeuwenlange verering van vruchtbaarheidsgodinnen en –symbolen sporen na. Het lijkt in ons collectieve geheugen te zijn gemetseld: vruchtbaar is aantrekkelijk.

Het wezen van de menopauze is net het ophouden van de menstruatie en daarmee het verdwijnen van die vruchtbaarheid. Wat doet het met een vrouw om afscheid te nemen van haar fertiliteit – los van vapeurs, vaginale droogte en andere lichamelijke ongemakken? Kennelijk iets dat veel peptalk vereist. We worden om de oren geslagen met boeken met boostende titels als Menopower (Martine Prenen), Me? No pauze (Sonja Kimpen) en Het geheime genot van de overgang (Christiane Northrup). De auteurs lijken wel cheerleaders die vrouwen in de overgang jubelend naar de overkant sleuren, naar daar waar het volgens de ongeruste lezers steil bergaf gaat.

Want laat ons wel wezen, voor de meeste vrouwen voelt de menopauze, zeker in eerste instantie, zoals de Nederlandse schrijfster, feministe en politica Anja Meulenbelt beschreef: ‘Schoppend en vloekend word ik de derde levensfase in gesleept. Ik wil nog niet, ik wil nog niet, ik heb nog niet gehad wat me toekomt.’