Roze trui Bob Jungels: “Zal al blij zijn met plaats in top tien van de Giro”

Bob Jungels mag de roze trui nog een dagje langer dragen in de Giro. De kopman van Quick-Step Floors telt zes seconden voorsprong op Geraint Thomas, maar beseft dat hij het roze wellicht niet tot in Milaan zal dragen.

“Het begin van de etappe was iets harder dan ik had gehoopt”, deed hij na afloop uit de doeken. “Het ging heel snel, hectisch en ik was blij toen de vroege vlucht zonder gevaarlijke tegenstanders vertrokken was. Zodra de vluchters weg waren, was het aan ons om te controleren, al ging dat niet zonder slag of stoot. Pas toen andere klassementsploegen een handje toestaken kwam er meer controle.”

Jungels finishte in het peloton op 39 seconden van winnaar Dillier, werd achtste en draagt ook vrijdag het roze. “Het was nog een leuk sprintje op het eind”, zei hij, “en fijn dat ik nog achtste werd. Het doel in deze Giro is een goed eindklassement in Milaan. Vorig jaar werd ik zesde, maar dit jaar is het deelnemersveld een pak sterker, dus dat evenaren wordt wellicht moeilijk. Ik zal blij zijn met een plek in de top tien. Van het podium droom ik, daarvoor zou ik meteen tekenen, maar evident wordt het niet. Ik denk dat ik het roze nog tot zondag kan dragen, de etappe met finish op Blockhaus. Dat wordt een lastige klim en ik ben zeer benieuwd hoe ik die zal verteren. Voor mij is het wel een goede zaak dat twee dagen later de tijdrit volgt, daar zal ik wellicht wat tijd kunnen nemen op de rasklimmers.”