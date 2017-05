Francken: ‘Mensensmokkelaar betalen mag geen ticket naar Europa bieden’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft in een interview met het persagentschap Reuters herhaald dat vluchtelingen die door mensensmokkelaars naar Europa gebracht worden, teruggestuurd moeten worden.

Het huidige systeem waarbij mensen die door mensensmokkelaars naar Europa gebracht worden, sowieso opgenomen worden, is volgens Theo Francken ‘totaal onmenselijk’. ‘Dit systeem is compleet gestoord en werkt niet.’

De staatssecretaris herhaalde in een interview met Reuters wat hij ook al had gezegd tijdens zijn lezing aan de UGent. ‘We kunnen ruimhartig zijn, maar laten we dat gecontroleerd doen. En duidelijk maken dat een mensensmokkelaar betalen geen ticket naar Europa biedt. Dan wil ik gerust een pak meer vluchtelingen invliegen.’

Enkel door mensen die met smokkelaars over de Middellandse Zee komen terug te sturen, kan de ‘EU legale middelen gebruiken om vluchtelingen en migranten gecontroleerd en met een maximum naar Europa te vliegen’, aldus het persoonlijke standpunt van de staatssecretaris. Een voorstel dat in de praktijk moeilijk te realiseren is.

Francken benadrukte ten slotte dat Europa net zoals 'een huis' is. 'We ruzieën over naar welke kamer mensen die het huis binnenkomen moeten gaan, maar de voordeur staat wijd open. We moeten eerst daarover praten. Eens dat opgelost is, dan kunnen we praten over sancties tegen lidstaten die vluchtelingen blijven weigeren.'