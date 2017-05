Rolstoeltennisser Joachim Gérard mist Roland Garros door schouderblessure

Rolstoeltennisser Joachim Gérard ondergaat op dinsdag 16 mei een operatie aan zijn pijnlijke schouder, zo maakte de Franstalige tennisfederatie (AFT) donderdag bekend. De 28-jarige Gérard is zes tot acht weken out en moet zo Roland Garros al zeker aan zich laten voorbijgaan. Ook voor Wimbledon is ‘s werelds nummer drie onzeker.

Gérard hielp België vorige week aan een bronzen medaille op de Wereldbeker rolstoeltennis voor landenteams. “We hebben geprobeerd de operatie zo lang mogelijk uit te stellen. We hadden liever gehad dat hij pas na Wimbledon onder het mes ging, maar we beseften dat het geen zin had om de pijnlijke schouder te blijven behandelen met ontstekingsremmers. Een operatie was echt nodig”, verklaarde Gérards coach Marc Grandjean. “Het is jammer, want de verschillen aan de wereldtop zijn miniem. Alles was mogelijk geweest, maar nu gaat hij zeker een achterstand hebben tegenover zijn concurrenten.”

De voorbije twee edities strandde Gérard in de halve finales van Roland Garros. Ook op het heilige gras van Wimbledon was de halve finale de vorige drie seizoenen telkens het eindstation. “Het Japan Open, waar hij vorig jaar de finale haalde, en het French Open moet Gérard net als Roland Garros al schrappen”, weet Grandjean. “Wimbledon is onzeker. Alles zal afhangen van hoe de operatie en de revalidatie verloopt.”