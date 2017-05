Onverwacht vertrek directeur Grote Moskee verrast Dewael

Jamal Saleh Momenah is niet langer directeur van het Islamitisch en Cultureel Centrum in Brussel. ‘Zijn contract was afgelopen.’ Patrick Dewael (Open VLD), voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie 22/3, valt uit de lucht.

Het was een klein bericht in het Belgisch Staatsblad van gisteren: Jamal Saleh Momenah heeft op 28 maart zijn activiteiten als directeur van het Islamitisch en Cultureel Centrum (ICC) stopgezet, zijn opvolger is Tamer Abou El Saod. Momenah zit inmiddels alweer in zijn thuisland Saudi-Arabië, bevestigt een woordvoerder van het ICC.

De enigszins mysterieuze Saudi, die een verleden heeft bij de koninklijke marine in de oliestaat, bestierde sinds twaalf jaar de administratieve poot van de Grote Moskee in het Jubelpark. Die niet-erkende moskee wordt gezien als de bron vanwaaruit het wahabisme zich in ijltempo over ons land heeft verspreid. Begin dit jaar berichtte De Standaard over een recept rapport van het Ocad, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, dat waarschuwt voor het snel oprukkende wahabisme.

Midden maart moest Momenah getuigen voor de parlementaire onderzoekscommissie 22/3 over de handel en wandel van de Grote Moskee - niet het minst op financieel vlak. De geldstromen vanuit Saudi-Arabië zijn allesbehalve doorzichtig. ’s Mans passage liet de parlementsleden perplex achter: hij legde zijn verklaring af in het Arabisch, toonde zich een meester in het niet antwoorden op de vragen, sprak zichzelf tegen en was hoogst onduidelijk over het respecteren van de mensenrechten binnen de Moskee. Even voordien had Galaye N’Diaye, één van de twee imams van de Grote Moskee, al een verbijsterende getuigenis afgelegd.

Meineed

Commissievoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) wil beide heren aangeven voor meineed, al is dat volgens Momenah en N’Diaye volledig onterecht. Ze schakelden de media in om hun blazoen te zuiveren. ‘De commissie heeft ons beschuldigd zonder bewijzen, de leden hebben alleen gehoord wat ze wilden horen’, luidde het.

Het vertrek van Momenah is een onverwachte wending in het verhaal - óók voor commissievoorzitter Dewael, die gisterenavond uit de lucht viel. ‘Uiteraard zal de Grote Moskee opnieuw uitgebreid aan bod komen als we de aanbevelingen voor het luik ‘radicalisme’ formuleren’, reageert de Open VLD’er. ‘We volgen de ontwikkelingen op de voet.’

Volgens het ICC is de wissel logisch: Momenahs contract liep af, de Islamitische Wereldliga (aangestuurd vanuit Saudi-Arabië, red.) heeft iemand anders gezocht en gevonden.

De nieuwe directeur, Tamer Abou el Saod (57), heeft een Zweeds paspoort maar woont in Luxemburg. In 2014-2015 was hij bestuurder bij een Brits koffiebedrijf, dezelfde functie heeft hij ook vervuld bij een Slovaaks ICT-bedrijf. Tot tien jaar geleden was hij ceo van zuivelbedrijf Dansco in Wales, dat op een gegeven moment zware problemen had om de leveranciers - lokale melkboeren - te betalen.