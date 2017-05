Trump: ‘Was al van plan om Comey te ontslaan’

Nog voor de Amerikaanse president een aanbeveling kreeg van zijn viceminister van Justitie, was hij al van plan de FBI-baas te ontslaan.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft James Comey, die hij dinsdag de laan heeft uitgestuurd als hoofd van de federale recherche FBI, gevraagd of hij voorwerp was van onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging in de verkiezingen van vorig jaar. Dat heeft het Republikeinse staatshoofd donderdag in een vraaggesprek met zender NBC gezegd.

‘Ik heb hem (Comey, red.) wel degelijk gevraagd of ik voorwerp van onderzoek was’, zei Trump, eraan toevoegend dit drie keer te hebben gedaan. Het antwoord van de ontslagen FBI-directeur was negatief.

Trump zei ook dat hij het omstreden ontslag al van plan was vooraleer hij de aanbeveling daartoe van viceminister van Justitie Rod Rosenstein ontving.